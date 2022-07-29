Trabzonspor, Süper kupa mücadelesi için İstanbul’a gitti

29 Temmuz 2022 Cuma, 18:01

Geçtiğimiz sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile yarın Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Bordo mavililer, bugün yaptığı taktik antrenmanıyla zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor kafilesi, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 20.45'te oynanacak mücadeleye gitmek üzere saat 15.30’da Trabzon Havalimanı’na geldi. Coşkulu taraftar grubunun tezahüratıyla VIP salonuna geçen oyuncular saat 16.00’da özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

Trabzonspor kariyerinin üçüncü kupasını kazanmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kadro dışı olan Faruk Can Genç, İsmail Köybaşı, Fode Koita, tedavi gören Bruno Peres ile ismi transferle anılan Enis Destan dışında tüm kadroyu kafileye dahil etti. Sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da, Süper Kupa kafilesinde yer aldı. Altyapıda oynayan ve yurt dışı kampına dahil edilen genç oyunculardan Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın da bordo mavili kafileye katıldı.

Trabzonspor’un 27 isimden oluşan Süper Kupa kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Larsen, Taha Altıkardeş, Berat Özdemir, Kerem Şen, Serkan Asan, Doğucan Haspolat, Trezeguet, Visca, Djaniny, Kouassi, Emrehan, Cornelius, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz."