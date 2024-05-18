Trabzonspor, Süper Lig'de yerini garantiledi!

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 21:11
Trabzonspor, Süper Lig'de yerini garantiledi!
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Süper Lig'in 37. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor deplasmanda Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45+2'de Paul Onuachu kaydetti ve Nijeryalı oyuncu bu sezonki 15. golünü attı.

Ligde 64 puana ulaşan Trabzonspor, bitime 1 hafta kala 4. sıradaki Başakşehir ile olan puan farkını 6'ya yükseltti ve ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın cezası sebebiyle maça yardımcı antrenör Mustafa Keçeli'nin yönetiminde çıkan Başakşehir ise 58 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşırken, Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.


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