Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Şans Trabzonspor'dan yanaydı'

Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 15.01.2024 - 09:38

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Aksal Yavuz: "Evet, Trabzonspor büyük şanssızlık yaşıyor yaşamasına da, dünkü maç üzerinden konuşursak, şans bordo-mavililerin yanındaydı. Zira evinde etkili oynayan, kanatları iyi kullanan Antalyaspor’un iki topu direkle patlamamış olsaydı, sonuç farklı olabilirdi. Benkovic’in benim diyen kalecinin elleriyle çıkaramayacağı topu ayaklarıyla çıkarması uzun zaman hafızalardan silinmeyecek. Hırvat oyuncunun dudak uçuklatan, maçın seyrini değiştiren hareketine ister şapka çıkarın, ister önünüzü kapatın. Maçın en büyük kırılma anıydı, izleyenlerin bu kadarı da olmaz dediği an... " (Milliyet)

"YALNIZLARI OYNADI"

Cemal Ersen: "Onuachu’nun yokluğunda gol umudu olan Enis Destan tıpkı dev adam gibi yalnızları oynadı. Kendi alanında top kazanmaya çalıştı, görev bölgesine döndü, istediği ortaları alamadı. Durum böyle olunca da beraberlik sayısını yedikten sonra öne geçecek hamleleri yapamadı, çok zorlandı Avcı’nın takımı." (Milliyet)

Reha Kapsal: "İkinci yarı oyundan düşüp fiziksel yetersizliği ortaya çıkıtğı gibi, istatistik verilerinde de hep rakiplerin daha üstün olduğu maçlar izledik. Antalyasporlu oyuncular 2 kişilik mücadele ederken Trabzonspor'da Benkovic ve Baniya haricinde ayakta kalan oyuncu yoktu. Trabzonspor rakip ceza sahasında topla en az buluşan takımlardan biri. Şut sayıları da az. Bu kadar az şuttan gol üretebiliyorlar. Bu da Trabzonspor'un en büyük artısı 'Maçın özeti Antalyaspor'un oyunu Trabzonspor'un da golü vardı'. Bordomavillier oyunu erteleyip 1 puanı anca alabildiler." (Sabah)

"ONUACHU BU YÜZDEN ÖNEMLİ"

İskender Günen: "Yapılan işler ve takım savunmasını öne çıkarmak, deplasmanda öne geçtiğiniz maç için doğru. Fakat sorun ise top size geçtiğinde atak girişimlerinde istenilen düzeyde olamayışınız. İşte Onuachu, bu takım için buralarda ortaya çıkan isim. Enis son derece iyi niyetli, rakibe pres yapmaya çalışan bir forvet ama Onuachu gibi vücudunu kullanabilen ve top saklama becerisi olan bir oyuncu değil." (Sabah)