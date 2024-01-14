Trabzonspor'un serisi sona erdi: Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:02

Güncelleme: 14.01.2024 - 18:03

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Corendon Airlines Park'taki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor, henüz 2. dakikada Taxiarchis Fountas ile 1-0 öne geçti. Süper Lig'deki ilk golünü Antalyaspor karşısında atan Yunan futbolcu, Trabzonspor'un bu sezonki en erken golüne imza attı.

Trabzonspor, Fountas'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Antalyaspor, Sagiv Jehezkel ile 68. dakikada skoru eşitledi. Bu dakikada soldan gelen ortada iyi bir kafa vuruşu yapan Jehezkel, kaleci Uğurcan Çakır'ı avladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

3 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Antalyaspor maçına kadar Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını kazanan Trabzonspor'un bu serisi Antalya karşısındaki beraberliğin ardından sona erdi.

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Trabzonspor, iki maç sonra ise puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3. maçı da kaybetmedi. Akdeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor, ligde 37 puana yükseldi. Antalyaspor, puanını 29 yaptı.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šaric, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kaluzinski, Jehezkel, Veysel.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.

Karşılaşmadan önemli anlar | Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

90' İyi paslarla gelen Antalyaspor'da sağ kanattan içeriye çevrilen ortayı Trabzonspor savunması karşıladı. Atağın devamında sol çaprazda topu alan Güray'ın vuruşu kalecide kaldı.

90' Sol kanatta rakibinden sıyrılmak isteyen Zymer Bytyqi'e Visca geçiş izni vermedi.

90' Antalyaspor'da Sam Larsson'un yerine Deni Milosevic oyuna girdi.

90' Karşılaşmaya 8 dakika ilave edildi.

86' Safuri'nin kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Enis'in sol kanatta bomboş durumdaki arkadaşına pası geçmedi.

84' Trabzonspor'da Mehmet Can ve Taxiarchis Fountas oyundan alındı. Umut Güneş ile Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

83' Veysel'in iyi pasıyla sağ kanattan içeri sarkan Zymer Bytyqi içeri çevirdi. Baniya penaltı noktası üstünde topu karşıladı.

81' Antalyaspor'da Sagiv Yehezkel'in yerine Zymer Bytyqi oyuna girdi.

80' Antalyaspor akın akın geliyor. Güray'ın pasında topa hareketlenen Sagiv Yehezkel rakibini geçmek istedi ancak top taça çıktı.

80' Hızlı çıkan Antalyaspor'da Ramzi Safuri'nin sağ kanattan arka direğe ortası kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

74' Karşılaşma bu şekilde sona ererse Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında 3 maçta beşinci puanını kazanacak.

73' Sol kanatta 3 rakibinin arasına giren Enis Bardhi topu o bölgeden çıkaramadı.

72' Antalyaspor baskısını artırdı. Güray Vural'ın pasında topu alan Saric sol kanattan pasını çıkardı. Trabzonspor savunması topu karşılamayı başardı.

71' Sol kanatta topu alan Güray içeriye sert bir orta kesti. Baniya, Adam Buksa'dan önce kafayla topu uzaklaştırdı.

69' Sağ kanatta topu alan Safuri çok güzel ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Sagiv Jehezkel sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

69' GOL | Jehezkel, Antalyaspor'un beraberlik sayısını kaydetti.

61' DİREK | Kullanılan köşe vuruşunda Kaluzinski'nin arka direkteki şutuna kale önünde kafayla dokunan Veysel'in şutu direkten döndü.

61' Rakibinden topu kurtaran Sam Larsson, üç kişinin arasından Saric'i gçrdü. Saric'in kaleye şutu Baniya'nın kritik müdahalesiyle kornere gitti.

60' Taxiarchis Fountas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eren Elmalı şut şansı yakalayamadı.

52' Edin Visca'nın kullandığı kornerde Ramzi Safuri topu karşıladı.

51' Enis Bardhi'nin ceza sahası içine ortasında kaleye yönelen topu. Helton Leite parmak ucuyla kornere yolladı.

50' Sol kanattan topla ilerleyen Fountas, Veysel Sarı'nın hareketiyle yerde kaldı. Veysel Sarı, sarı kart görüyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

43' Safuri sağ kanattan ilerlerken topu ayağından açtı. Trabzonspor taç atışı kullanacak.

41' Taxiarchis Fountas'ın sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

40' Trabzonspor bu dakikalarda maçın başından bu yana ilk kez topa uzun süreli sahip oluyor.

39' Karşılaşmada Antalyaspor'un şutlarda 5'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

38' Sagiv Yehezkel'in tek dokunuşunda top Safuri'ye gelmeden savunma müdahale yaptı.

37' Mehmet Can'ın Visca'ya pasında Boşnak oyuncuyu rakibinden sıyrılmak isterken topu kaybetti.

36' Sagiv Yehezkel'in sağ kanattan sol kanada attığı pasta Güray Vural topun gelişine çok sert vurdu. Kaleciyi de geçen topu Filip Benkovic top havadayken çizgi üstünden çıkardı.

34' Yine iyi paslarla gelen Antalyaspor'da ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Buksa kaleyi düşündü. Kaleye hızlı ve sert giden topta Uğurcan Çakır hata yapmadı.

33' Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortası kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

32' Edin Visca'nın sağ kanada uzun pasında Mehmet Can topu rakibinden kurtaramadı.

32' Erdoğan Yeşilyurt sağ kanatta topu rakibinden kurtarmak isterken başarılı olamadı.

30' Güray Vural'ın kaleye doğru yolladığı topta Filip Benkovic kritik müdahaleyle topu karşıladı.

29' Sağ kanattan kaleye hareketlenen Safuri, Batista Mendy'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.

28' Hızlı paslarla gelen Antalyaspor'da Ramzi Safuri'nin sağ kanattan ortasında top Adam Buksa'yı aştı. Atağın devamında Jakub Kaluzinski ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top üstten dışarıya gidiyor.

19' Sagiv Yehezkel'in Eren Elmalı'nın ayağına bastığı pozisyon için Bahattin Şimşek faul düdüğünü çaldı.

17' Kullanılan kornerin devamında Jakub Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasını Filip Benkovic kafayla karşıladı.

17' Dario Saric, Jakub Kaluzinski ile duvar pası yaparak sol kanattan içeriye girdi. Saric'in kale önüne ortası savunmadan kornere gitti.

16' Trabzonspor sağ kanattan hücum etmek istedi ancak Güray Vural topu uzaklaştırdı.

15' Eren Elmalı'nın tedavisi sürüyor. İlk 15 dakika geride kaldı.

14' Eren Elmalı, Sagiv Yehezkel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Eren Elmalı sakatlık yaşıyor.

13' Sam Larsson'un sol kanattan getirip içeriye çevirdiği topta Adam Buksa topla buluşamadı. Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

12' Trabzonspor'da Enis Bardhi kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

11' DİREK | Ramzi Safuri'nin pasında sağ çaprazda topu alan Sagiv Yehezkel'in şutu yan direkten döndü. Dönen topta ceza sahası dışından kaleyi düşünen Dario Saric'in şutu kalenin yanından dışarı gitti.

9' Sam Larsson'un aradan pasında sağ kanattan topa hareketlenen Sagiv Yehezkel içeriye çevirdi ancak hakem topun dışarıdan çevrildiğini işaret etti.

9' Ramzi Safuri'nin kullandığı köşe vuruşu kafalardan sekti. Son olarak Bardhi topu uzaklaştırmayı başardı.

8' Sagiv Yehezkel'in pasında sağ kanattan hareketlenen Saric takımına köşe vuruşu kazandırdı.

7' Antalyaspor kalesinde gördüğü golün ardından ön alanda baskısını artırdı.

6' Trabzonspor'da Berat Özdemir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

5' Sagiv Yehezkel'in sağ kanattan getirip içeriye çevirdiği top Sam Larsson'a gelmedi. Savunma araya giriyor.

3' Sağ kanattan çevrilen ortada Helton Leite'nin tek elle yumrukladığı top Bardhi'de kaldı. Bardhi'nin sol kanada attığı pasta Yunan oyuncu Fountas şık bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

2' GOL | Fountas, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.