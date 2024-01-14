Abdullah Avcı açıkladı: Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas kararı!
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın sakatlık sebebiyle kadroya alınmadığı açıklandı.
Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da sürpriz bir karar geldi.
Bordo-mavili takımda adı son dönemde transferle gündeme gelen Anastasios Bakasetas, bu maçın kadrosunda yer almadı.
"OLMAYAN BİR ŞEY ÜZERİNDEN YORUM YAPMASINLAR"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi Bakasetas ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolun içinde bunlar var. Bazen kriz dönemleri olabilir. Bunun içinde bir gerçek. Her şey bizim için gül bahçesi olmayabilir. Biz daha iyisini nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Rotasyon yapamıyoruz. 3 tane Afrika Kupası'na giden var. Sakatlar var. Bakasetas'ın dizi iki haftadır ağrıyordu. Böyle bir tasarrufa gittik. Antrenman dahil, her şeyini vererek bir oyuncu. İnsanlar, olmayan bir şey üzerinden yorum yapmasınlar" sözlerini kullandı.
Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta süre alan Yunan futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
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