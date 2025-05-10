Trabzonspor taraftarlarından Eren Elmalı'ya tepki!

Trabzonspor taraftarları, 82. dakikada Galatasaray adına oyuna giren Eren Elmalı'ya tepki gösterdi.

Trabzonspor taraftarlarından Eren Elmalı'ya tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 21:13

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 

Sarı-Kırmızılılar'da oyuna 82. dakikada dahil olan Eren Elmalı'ya Trabzonspor taraftarları tepki gösterdi. 

Maç sonunda Eren Elmalı'nın yanına gelen Galatasaraylı oyuncular, 24 yaşındaki oyuncuya destek verdi.


Etiketler: #Eren Elmalı #galatasaray #trabzonspor

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