Trabzonspor taraftarlarından Eren Elmalı'ya tepki!
Trabzonspor taraftarları, 82. dakikada Galatasaray adına oyuna giren Eren Elmalı'ya tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Sarı-Kırmızılılar'da oyuna 82. dakikada dahil olan Eren Elmalı'ya Trabzonspor taraftarları tepki gösterdi.
Maç sonunda Eren Elmalı'nın yanına gelen Galatasaraylı oyuncular, 24 yaşındaki oyuncuya destek verdi.
Etiketler: #Eren Elmalı #galatasaray #trabzonspor
Spor Haberleri
- Metin Öztürk'ten Fenerbahçe maçı tepkisi!
- Okan Buruk hedefini açıkladı
- Fatih Tekke kötü haberi açıkladı!
- Serdal Adalı'dan seçim çağrısı!
- Juventus, Lazio karşında 90+6'da yıkıldı!
- Trabzonspor taraftarından Eren Elmalı'ya tepki!
- Pota derbisinde kazanan Beşiktaş Fibabanka!
- Engelliler Haftası'nda farkındalık için dev buluşma
- Arda Turan'dan geleceğine dair açıklama!
- Bundesliga'da küme düşen ikinci takım belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 5 yıldızlı iki otelde falezlere gizli tünel!
- Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
- Çanakkale'de korkunç kaza
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!
- 3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı...
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- Darp ederek öldürdükleri işçiyi suçladılar!
- 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı!