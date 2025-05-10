Şampiyonluğa 1 puan kaldı... Galatasaray, Trabzonspor'u 2 golle mağlup etti!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 18:02

Güncelleme: 10.05.2025 - 21:05

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip kilidi açarak galibiyete uzandı. Galatasaray'ın gollerini 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 87. dakikada Alvaro Morata attı.

Galatasaray bu sezon ligde 27. galibiyetini elde etti ve puanını 86 yaptı. Trabzonspor ise 11. kez yenildi ve 46 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta pazar günü Kayserispor ile oynayacağı maçtan 1 puan alırsa 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 0-2 Galatasaray

90' Galatasaray'da Jakobs, Yunus ve Lemina oyundan çıktı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan ve Frankowski oyuna dahil oldu.

88' Osimhen'in sol kanattan yaptığı orta Uğurcan'da kaldı.

84' GOL | Eren Elmalı'nın ortasında top ceza sahası sağ çaprazında Yunus Akgün'e geldi. Yunus ceza sahasına arkadan koşarak giren Morata'ya çıkardı, Morata top bekletmeden sağ ayağıyla sert bir vuruş gerçekleştirdi, Uğurcan'ın müdahalesi topa çıkarmaya yetmedi ve top ağlarla buluştu.

77' Galatasaray'da Gabriel Sara yerini Morata'ya bıraktı.

77' TEHLİKELİ ATAK! Sara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna Osimhen ön direkte yükseldi ancak top üst direğin hemen üstünden auta çıktı.

76' Trabzonspor'da Okay ve Visca yerini Banza ve Nwakaeme'ye bıraktı.

67' GOL | Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdulkerim yükselere sağ üst köşeye sert bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

66' DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sara ön direğe ortaladı, Lemina kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Ardından Barış Alper sol çaprazda seken topa vurdu, savunmadan çıkan top kornere çıktı.

59' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç yerini Zubkov'a bıraktı.

58' Trabzonspor'da Cham, Sara'nın formasından çekmesi sebebiyle sarı kart gördü.

56' SON ANDA UĞURCAN! Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Abdulkerim ceza alanında topa kafayla vurdu ancak Uğurcan üstüne gelen topu kornere çeldi.

55' Sara'nın sağ kanattan açtığı ortayı önce savunma karşıladı ardından top sağ çaprazda bulunan Yunus'un önünde kaldı. Yunus şutunu yakın mesafeden Arif engelledi ve top kornere çıktı.

53' Trabzonspor hücumunda Sikan'ın sol kanattan getirdiği topta Cham ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluştu ardından sol ayağıyla çektiği şut üstten auta çıktı.

48' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray hücumunda sol kanatta Barış Alper ayağının dışıyla Yunus Akgün'e pasını çıkardı. Yunus'un vuruşu üstten dışarıya çıktı.

45' DİREKTEN DÖNDÜ! Trabzonspor hücumunda Visca ceza sahası içi sol tarafından içeriye ortaladı, Okay Yokuşlu ön direkte kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

45' Atilla Karaoğlan incelemenin ardından Visca'nın pozisyon öncesinde ofsaytta olduğunu belirledi.

45' VAR, Atilla Karaoğlan'ı pozisyonu incelemesi için çağırdı!

44' Trabzonspor hücumunda Visca savunma arkasına sarktı, Muslera kalesinden açılarak müdahale etti ve Visca yerde kaldı. Muslera sarı kart görüyor.

38' ART ARDA MUSLERA! Trabzonspor hücumunda ceza sahası sağ çaprazında Visca vurdu Muslera topu penaltı noktasına çeldi ardından boşta kalan topa Cham vurdu ancak yeniden Muslera topu çıkarmayı başardı.

36' Sara'nun kullandığı serbest vuruşta top arka direğe doğru yöneldi. Savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı ardından Lemina topa gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.

33' Trabzonspor hücumunda Muhammed Cham ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çıkardı ancak top Muslera topu kontrol etti.

24' Barış Alper sol kanattan yerden içeriye ortaladı, Batagov top Osimhen'e gelmeden uzaklaştırdı.

20' Trabzonspor'da sakatlanan Enis Destan yerini Sikan'a bıraktı.

17' Trabzonspor'da Enis Destan, oyuna devam edemeyecek. Trabzonspor'da zorunlu değişiklik yapılacak.

14' Trabzonspor'un sağ iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta Muhammed Cham sol ayağıyla kaleye vurdu, top yandan auta çıktı.

12' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray hücumunda Sallai ceza sahası sağından topu içeriye çevirdi. Osimhen markaj halindeyken topa sağ ayağıyla vurdu ancak kaleci Uğurcan yakın köşeye gelen topun sahibi oldu.

11' Abdulkerim'in ceza sahası ön alana açtığı ortaya boş kalan Sara kafayla vurdu ancak kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

10' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray'da Sara ve Barış verkaç ile ceza sahasına girdi. Sara sağ çaprazda boşluğu bulunca şutunu çekti ancak top Uğurcan Çakır'ın üstüne geldi.

8' Galatasaray hücumunda Sallai, sağ kanattan topu ceza sahası içine kadar sürdü, ardından penaltı noktasında bulunan Barış'a çıkardı. Barış topa bekletmeden vurmak istedi ancak ıskaladı.

7' Galatasaray hücumunda Yunus'un sağ kanattan yaptığı ortayı Batagov ön alanda karşıladı.

5' TEHLİKELİ ŞUT! Trabzonspor hücumunda Mustafa, sol kanat çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe şutunu çekti. Muslera, soluna uzanarak topu kornere çıkardı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.