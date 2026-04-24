Trabzonspor, tecrübeli kalecinin kurtardığı 3 penaltıyla Samsun’u eledi: Onana’yla yarı finale

SOLUK KESEN PENALTILAR

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor... Bordo-Mavililer, çeyrek finalde deplasmanda Samsunspor’u normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta seri penaltı atışlarıyla 3-1 yenip yarı finalde G.Birliği’nin rakibi oldu. Samsunsporlu Ndiaye, 69. dakikada kaleci Onana’ya yaptığı müdahale nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Onuachu’nun 97. dakikadaki şutunda top direkten döndü. Kırmızı-Beyazlılarda Satka, Moundilmadji ve Yunus Emre’nin kullandığı penaltıları Trabzonspor kalecisi Onana kurtardı. Trabzonspor’da ise Umut ve Bouchouari’nin penaltı atışlarını kaleci Okan çıkardı.

SAMSUN’DAN KIRMIZI TEPKİSİ

Samsunspor maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan’ın Ndiaye’ye çıkardığı kırmızı karta büyük tepki gösterip, “Pozisyonlar açık, vicdan kara” açıklamasını yaptı