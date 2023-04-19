Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica Sivas'ta siftah yapacak
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni teknik direktör Nenad Bjelica, 20 Nisan Perşembe günü oynanacak Sivasspor maçında ilk kez bordo-mavili takımın başında görev alacak.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.
Nenad Bjelica
NENAD BJELICA'NIN İLK MAÇI
Bordo-mavililer, İstanbul'da dün resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.
En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.
Resmi İlanlar
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