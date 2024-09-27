Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Camia bulunduğu yerden memnun değil. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz” dedi. Basın toplantısı düzenleyen Güneş, “Başkan her gün arıyor. Üzülüyor, morali bozuluyor. Çok şey yapmaya çalışıyor. Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

‘AYAK OYUNLARI...’

Deneyimli çalıştırıcı, “Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız. İşe önce kendimizden başlayacağız. Bu takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım! Ne olursa olsun değişecek! Çok sıkıntı çekeceğim ama bunu ben üstleneceğim” yorumunu yaptı. Güneş, “Ben ayak oyunlarına hiç girmeyeceğim. Çünkü biz önce şu ayakla sahada oyunu bir düzeltelim, sonra ayak oyunlarını beraber konuşuruz zamanı gelince” ifadelerini kullandı.