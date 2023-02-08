Trabzonspor tesislerini depremzede çocuklara açtı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 02:47

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 02:47

Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonuyla Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'nin, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki çocukları ağırlamak için hazır hale getirildiği vurgulandı.

? Tesislerimizi depremden zarar gören çocuklarımıza açıyoruz pic.twitter.com/ucfFIiClbm — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 7, 2023

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri'nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz. Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz."