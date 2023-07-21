Trabzonspor, Tonio Teklic'i açıkladı! İşte maliyeti...
Trabzonspor, NK Varazdin'den Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor, NK Varazdin'den Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir." denildi.
OYUNCUNUN ALACAĞI ÜCRET
Bordo mavililer, profesyonel futbolcu Tonio Teklic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 600.000 euro
2024-2025 futbol sezonu için 700.000 euro
2025-2026 futbol sezonu için 800.000 euro garanti ücret ödeyecek.
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