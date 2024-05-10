Trabzonspor U-19 derbide Fenerbahçe'yi devirdi
Süper Lig U-19 karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi penaltılar sonucunda 5-3 yendi.
U-19 Süper Lig yarı final karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda normal süresi 2-2 biten maçta Fenerbahçe'yi penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Trabzonspor'un normal süredeki gollerini 15. dakikada Zekeriya Bulut ve 72. dakikada Ömer Faruk Duymaz, Fenerbahçe'nin gollerini 50. dakikada Kaan Akyazı ve 53. dakikada Zeki Dursun kaydetti.
Bordo mavililer, finalde Galatasaray'ı penaltılar sonucunda mağlup eden Samsunspor ile karşılaşacak.
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