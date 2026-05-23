Trabzonspor'u UEFA Avrupa Ligi'nde bekleyen muhtemel rakipler

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u devirerek 10. kez kupayı müzesine götürdü. Karadeniz devi böylece UEFA Avrupa Ligi'ne katılım bileti aldı. Bordo-mavililer organizasyona play-off turundan dahil olacak.

TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kupa 2'ye play-off turundan başlayacak olan Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer bu turu geçmesi durumunda lig aşamasında mücadele edecek, elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına dahil olacak.

İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 14 muhtemel rakibi:

Braga (Portekiz), Rangers (İskoçya), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka)

PAOK (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Shamrock Rovers (İrlanda), KuPS Kuopio (Finlandiya), Hapoel Be'er Sheva (İsrail)

Drita (Kosova), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Borac Banja Luka (Bosna Hersek), St. Truiden (Belçika).