Fatih Tekke'den şampiyonluk değerlendirmesi: 'Trabzonspor'da hedefler çok büyük'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları:

"İlk yarıda üstündük. İkinci yarıda oyun Konya'ya yaklaştı ama bize nasip oldu. Onlar da çok istediler. Buraya çok uzaklardan gelen insanları üzgün göndermedik. Allah'a şükür. Allah'a hamdolsun. Bu sene tüm her şeyiyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ailelerimize teşekkürler. Başkanımız iyi koşullar sağladı, yönetim kurulumuz, onlara teşekkür etmek lazım. Bu kadro değerli şeyler yaptı. Camiamıza hayırlı olsun. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Kupaya onlar da yaklaştı.

Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler değil. Hoca olarak bu ilk. Trabzonspor'da hedefler çok büyük. Seneye de belki bazı sorunlar yaşayacağız. Yapılanmanın ilk senesi çok iyi geçti. Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemli taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık."