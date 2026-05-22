Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Tekke'den şampiyonluk değerlendirmesi: 'Trabzonspor'da hedefler çok büyük'

Fatih Tekke'den şampiyonluk değerlendirmesi: 'Trabzonspor'da hedefler çok büyük'

22.05.2026 23:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fatih Tekke'den şampiyonluk değerlendirmesi: 'Trabzonspor'da hedefler çok büyük'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından konuştu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları:

"İlk yarıda üstündük. İkinci yarıda oyun Konya'ya yaklaştı ama bize nasip oldu. Onlar da çok istediler. Buraya çok uzaklardan gelen insanları üzgün göndermedik. Allah'a şükür. Allah'a hamdolsun. Bu sene tüm her şeyiyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ailelerimize teşekkürler. Başkanımız iyi koşullar sağladı, yönetim kurulumuz, onlara teşekkür etmek lazım. Bu kadro değerli şeyler yaptı. Camiamıza hayırlı olsun. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Kupaya onlar da yaklaştı.

Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler değil. Hoca olarak bu ilk. Trabzonspor'da hedefler çok büyük. Seneye de belki bazı sorunlar yaşayacağız. Yapılanmanın ilk senesi çok iyi geçti. Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemli taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık."

İlgili Konular: #trabzonspor #ziraat türkiye kupası #Fatih Tekke

İlgili Haberler

Konyaspor'u Onuachu ile devirdi: Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor
Konyaspor'u Onuachu ile devirdi: Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu.
İtalyan basını duyurdu: Trabzonspor'dan 'Yeni Onuachu' hamlesi
İtalyan basını duyurdu: Trabzonspor'dan 'Yeni Onuachu' hamlesi Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Paul Onuachu gibi Nijeryalı olan ve uzun boyu, güçlü fiziğiyle dikkat çeken golcü Rafiu Durosinmi için Pisa ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.
Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Ernest Muçi transferini resmen duyurdu!
Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Ernest Muçi transferini resmen duyurdu! Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı ve KAP'a açıklama yaptı.