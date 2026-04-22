Trabzonspor üç puanı 2 golle aldı!

22.04.2026 18:35:00
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın 35. dakikasında Rabia Küçük'ün golüyle bordo-mavili takım 1-0 öne geçti.

İKİ GOL YETTİ

Trabzonspor, maçın 45'inci dakikasında Natalia Oleszkiewicz'ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor bu sonuçla ligdeki puanını 61'e çıkardı. Amed Sportif Faaliyetler ise 45 puanda kaldı.

Bordo-mavili ekip gelecek hafta deplasmanda 1207 Antalya ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Çekmeköy Bilgidoğa Sportif'e konuk olacak.

