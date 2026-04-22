Milli halterci Nuray Güngör Avrupa dördüncüsü!

22.04.2026 18:08:00
Milli sporcu Nuray Güngör, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda dördüncü oldu.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Nuray Güngör, toplamda 4'üncülüğü elde etti.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar 69 kilo yarışması yapıldı.

Koparmada 102 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, silkmede 126 kiloyla 4'üncü sırayı alan Nuray, toplam 228 kiloya ulaşarak şampiyonayı 4'üncü sırada tamamladı.

Tarafsız sporcu statüsündeki Belaruslu Siuzanna Valodzka, toplam 237 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde karşılaştığı Macar sporcu Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu Doğan Kaya, Avrupa Güreş Şampiyonası üçüncülük maçında karşılaştığı Azerbaycanlı Islam Abbasov'a 5-1 mağlup olarak turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.