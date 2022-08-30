Trabzonspor, Umut Bozok ile anlaştı iddiası!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un geçen sezonun gol kralı Umut Bozok'u kente getireceği ileri sürüldü.
Trabzonspor, hücum hattını geçen sezonun gol kralı Umut Bozok ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
Sabah’ın haberine göre, bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı golcü isim, çarşamba günü Trabzon'a gelecek. 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
Trabzonspor, bu transfer için Lorient'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz temsilcisi, Umut'a ise bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon Euro verecek. Öte yandan Trabzonspor'un, Fransız ekibiyle yaptığı anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor.
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