Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'tan Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Ajax'ta oynayan Naci Ünüvar'ı 1 yıl süreyle kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen 19 yaşındaki Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre, Ajax kulübüne 150 bin Euro transfer bedeli ödenecek. Genç oyuncuda ise 2022-23 sezonu için 7 milyon 280 bin TL garanti ücret, menajerine de futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.
23 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Genç oyuncu Trabzon’da sağlık kontrollerinden geçerek kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Trabzonspor, 23 numaralı formayı giyecek olan Naci'nin transferini sosyal medyadan paylaşılan bir videoyla duyurdu. Ajax kulübü de sosyal medya hesabından genç oyuncuya 'Türkiye'de iyi şanslar dileriz' mesajı paylaştı.
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