Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti

Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti

18.04.2026 18:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti

Trabzonspor Kulübü eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Trabzon'da 11 Nisan 1945'te dünyaya gelen Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor'un ardından Trabzonspor'da forma giymiş, kaptanlık görevini de üstlenmişti. 1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetim kurulunda Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Aktuğ, 21 Aralık 2003-18 Aralık 2005 tarihleri arasında ise Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nı yürütmüştü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Aktuğ'un cenazesi yarın ikindi namazından sonra İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İlgili Konular: #vefat #trabzonspor #başkan

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan bilet fiyatlarına 'temsili' düzenleme!
Trabzonspor'dan bilet fiyatlarına 'temsili' düzenleme! Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor'da maç biletlerine düzenleme yapıldı.
Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı: 'Trabzonspor’un en büyük problemi maddi konular'
Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı: 'Trabzonspor’un en büyük problemi maddi konular' Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek ekonomik destek çağrısında bulundu. Doğan, kulübün sürdürülebilir yapıya kavuşması için taraftar ve iş dünyasının katkısının kritik olduğunu vurguladı.
Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi!
Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi! Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'da Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun son durumu belli oldu.