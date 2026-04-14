Trabzonspor'dan bilet fiyatlarına 'temsili' düzenleme!

14.04.2026 21:34:00
Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor'da maç biletlerine düzenleme yapıldı.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta oynanacak Başakşehir maçında, bilet fiyatlarını "temsili" düzenlediklerini belirtti.

Başakşehir karşılaşmasında, Trabzonspor'un inancını, birlik ruhunu ve sarsılmaz duruşunu hep birlikte göstereceklerini ifade eden Karaman, açıklamasında, "Bu özel karşılaşma öncesinde, taraftarımıza uygulanan yaptırıma karşılık biz de bilet fiyatlarımızı temsili olacak şekilde düzenledik. Amacımız, bu büyük camianın her ferdinin, yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle Papara Park'ta yerini almasını sağlamaktır. Şimdi Trabzonspor'un büyüklüğünü bir kez daha gösterme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

KALE ARKASI BİLET FİYATI 5 LİRA

Bordo-mavili kulüp, Papara Park'taki karşılaşmada bilet fiyatlarını, VIP Platinum - B için 12 bin 500, VIP Platinum-A/C için 10 bin, VIP Gold için 7 bin 500, VIP Silver için 5 bin, batı tribünler için 200, doğu tribünler için 10, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü için 10, güney-kuzey kale arkası tribünler için ise 5 lira olarak duyurdu.

Biletler, bugün saat 21.00'de satışa sunuldu.

