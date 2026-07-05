Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi: Ruslan Malinovskyi'den ilk açıklama...

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-mavililerin yeni transferi Ruslan Malinovskyi, Trabzon'a geldi.

Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi'yi taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarların karşıladığı tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

RUSLAN MALINOVSKYI'DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni transfer Malinovskyi, Trabzon'da açıklamalarda bulundu. Ukraynalı oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"İlk günden itibaren Trabzonspor'un ilgisinin ciddi olduğunu gördüm. Daha önce takım arkadaşlarımdan Ekuban, Zubkov ve Batagov da vardı. Onlardan gerekli bilgileri aldım. Hocamız ile olan görüşmeler futbol adına beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde oynayacak olması da benim için etkiliydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Hocamız ile bunu konuştuk. Rollerim ve daha önce yaptıklarımla ilgili görüşmelerimiz oldu. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Takım arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Bu sadece maçlarda değil, antrenmanlarda ve dışarıda da olacak."

"KÜLTÜRLER FARKLI AMA..."

"Onlara yol göstermeye çalışacağım. Uzun yıllar Ukrayna'da oynadığım süre boyunca devre arası kamplarını Türkiye'de yapardık. Ülke insanı hakkında sevgi dolu ve tutkulu olduklarına dair bilgilerim vardı. Burayı biliyorum, ne kadar güzel bir yer olduğunun farkındayım. Kültürler farklı ama hep aynı şeyi söylerim; kültürlere ayak uydurmalıyız. Lige bakacağız, hazırlıkları iyi yapmamız gerekiyor. Sonrasına elbette bakacağız. Farklı rollerde oynayabiliyorum."

"Daha çok orta sahadan savunmaya yaklaşıp oyunu kuran mevkide oynadım. 10 numarada da oynadım. Takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Farklı rollerde oynayabilen bir oyuncuyum."

THIERRY KARADENİZ DE TRABZON'DA

Öte yandan bordo-mavililerin genç transferlerinden Thierry Karadeniz de Trabzon'a gelirken, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabına 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak.