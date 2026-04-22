Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kupa maçlarının hakemleri açıklandı

22.04.2026 13:25:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Samsunspor - Trabzonspor ve Beşiktaş - Alanyaspor maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor müsabakasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş yapacak.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te oynanacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Samsunspor-Trabzonspor maçında ise hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'de başlayacak.

