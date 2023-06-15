Trabzonspor Wilson Manafa'nın transferinde sona yaklaştı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:06

Güncelleme: 15.06.2023 - 10:06

Trabzonspor’un, Porto ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki sağ bek Wilson Manafa’nın transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Portekizli futbolcu 2022/2023 sezonunda Porto formasını 8'i alt takımda olmak üzere toplamda 18 kez terletti.

Wilson Manafa

LARSEN İLE YOLA DEVAM

Öte yandan bordo-mavililerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Larsen, takımda devam etmeyi planladığını söyledi. Danimarkalı futbolcu, “Yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz. Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz” dedi.

Jens Stryger Larsen