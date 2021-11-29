Trabzonspor’a coşkulu karşılama

Karagümrük galibiyeti sonrası Trabzonspor’u kente dönüşte taraftarlar coşkuyla karşıladı.

İHA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 07:00
Trabzonspor’a coşkulu karşılama
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Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası Trabzonspor’u taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor’u taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak, kafileyi taşıyan otobüsten inerek taraftarlara üçlü çektirdi.


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