Trabzonspor'a Edin Visca'dan iyi haber!
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Edin Visca'dan iyi haber geldi.
Trabzonspor'da ligin 2'nci haftasında oynanan Atakaş Hataspor maçında kolu kırıldığı için formasından uzak kalan Edin Visca, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 2'inci haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, kötü günleri geride bıraktı. Formasına kavuşmak için gün sayan Boşnak oyuncu, 2 buçuk aylık uzun bir aranın ardından takım arkadaşlarına katılmaya hazırlanıyor.
BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızılyıldız ile karşılaşmak için Belgrad'a giden kafilede yer almayan sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı. Bu sezon 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 3 müsabakaya çıkan ve 196 dakika forma giyebilen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geri döneceği mesajını verdi. Lisansı aktif bulunan Visca'nın, kasım ayındaki milli arada tamamen hazır olması ve bekleniyor.
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