Trabzonspor'da 1 pozitif vaka

02 Mart 2022 Çarşamba, 13:14

Trabzonspor, koronavirüs PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmazken, oyuncunun durumunun iyi olduğu, tedavisinin ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.