Trabzonspor'da 1 pozitif vaka
Trabzonspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncunun durumunun iyi olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Trabzonspor, koronavirüs PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmazken, oyuncunun durumunun iyi olduğu, tedavisinin ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;
Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.
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