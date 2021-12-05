Trabzonspor’da 78’inci Genel Kurul; Ağaoğlu, oyunu kullandı

05 Aralık 2021 Pazar, 11:03

Trabzonspor’da 78’inci Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme işlemleri başladı. Bordo mavili camia tarihinin 47. Yönetim Kurulu’nu seçmek için sandık başına gitti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ‘hayırlı olsun’ dilekleriyle oyunu kullanırken şampiyonluk için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacakları sözünü de verdi.

Trabzonspor’un 4-5 Aralık tarihlerinde yapılan 78. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme işlemleri başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan kongrede, bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihindeki 47. Yönetim Kurulu seçilerek 3 yıl süreyle göreve getirilecek.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun tek listeyle girdiği 78’inci Olağan Genel Kurul’da 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel Kurul’da ayrıca Denetim, Sicil, Disiplin ile Arşiv ve Müze Kurulları da seçime gidiyor.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Yönetim Kurulu listesi bordo, Denetim Kurulu listesi sarı, Disiplin Kurulu listesi açık yeşil ve Sicil Kurulu listesi ise kırmızı renkteki oy pusulasıyla seçime gidecek.

2 adayın yarışacağı Arşiv ve Müze Kurulu’nda ise Mehmet Salih Uzun Başkanlığı’ndaki Arşiv ve Müze Kurulu listesi koyu yeşil, Osman Can Başkanlığı’ndaki Arşiv ve Müze Kurulu listesinde de pembe renk oy pusulaları kullanılacak.

AĞAOĞLU OYUNU KULLANDI

78’inci Genel Kurul’un ikinci gününde sandık başına giden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 4 nolu sandıkta oy kullandı.

Trabzonspor’un 47. Yönetim Kurulu'nun seçileceği Genel Kurul'da tek listeyle aday olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, önceki dönemde yönetimde yer almış 9 isme listesinde yer vermedi. Ağaoğlu’nun önceki döneminde yer alan Haluk Şahin ve Önder Bülbüloğlu da yönetim kurulundan istifa etmişti.

Ağaoğlu’nun başkan seçildiği dönemde yönetim kurulunda görev alan ve yeni listede bulunmayan isimler şöyle oluştu:

Mehmet Yiğit Alp, Emin Kahraman, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Eda Lermi Zorer

Ağaoğlu’nun tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulunda bulunan isimler ise şu şekilde oldu:

Asil: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı

Yedek: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın