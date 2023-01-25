Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den transfer itirafı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:48

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 11:48

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Abdülkadir Ömür "Lig uzun bir maraton, ikinci devreye yeni başladık. Şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Trabzonspor 5 tane yiyecek bir takım değil! Alanyaspor maçından sonra güçlü şekilde ayağa kalkacağımıza inanıyorduk. Hocamızın yanındayız. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile alacağı daha çok kupa var. Trabzonspor'un Türkiye'den alacağı daha çok kupalar var. Trabzonspor'da başarılı olmak, diğer takımlara göre daha zor çünkü; biz herkese karşı oynuyoruz" dedi.

Abdülkadir Ömür

AVRUPA'YA TRANSFER

Avrupa'ya transfer konusuyla ilgili soruyu yanıtlayan bordo-mavili futbolcu "Trabzonspor'dan gitmek istediğim zaman, kulübün menfaatlerine göre hareket ederim. Bana daha önce teklif geldi ama başkanımız izin vermedi. Avrupa hedefim kapanmadı ama illa gideceğim diye de bir şey yok! Trabzonspor 'Git' derse giderim, 'Kal' derse kalırım" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM'A GERİ DÖNÜŞ

23 yaşındaki futbolcu ayrıca "Milli Takım formasını yeniden giymek istiyorum. Yeniden 11'de başlamak istiyorum. Performansımı yukarı çekerek, yeniden Milli Takım'da olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Lionel Messi'ye hayranlığının olduğunu söyleyen Abdülkadir Ömür "Lionel Messi, Dünya Kupası'nı aldı, biz de onun kadar sevindik" dedi.