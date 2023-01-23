Trabzonspor - İstanbulspor: 'Önce camia inanacak'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 09:16

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 09:16

Spor yazarları, Trabzonspor'un İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Yazarların görüşleri şu şekilde:

Engin Kehale: "Bordo mavililerin artık sadece sahadaki oyun olarak değil, mental anlamda da yaşadığı depresyondan çıkması gerek. Ekimden beri ilk kez üst üste iki lig maçı kazanmak bu yolda önemli bir adım. Önce camia kendini şampiyon hocaya, sonra da Avcı bir şeyleri değiştirebileceğine inanacak. Trabzonspor’un elinde Konferans Ligi’nde ileri turlara gidebilecek potansiyel ve kadro var. Yaşanan türbülansın bu fırsatı yerle bir etmesine izin verilmemeli." (Hürriyet)

Anastasios Bakasetas

"GOL OLUP YAĞDI"

Aksal Yavuz: "Soyunma odasında Avcı’nın öğrencilerine ne dediğini tam olarak bilemeyiz, lakin tahmin ederiz; yakışmıyor, tempo yapın, farka gidin demiş olacak ki ikinci yarıya fırtına gibi başladılar, kanatları devreye sokarak, merkezi de kullanarak; üç dakikada 2 gol… İkinci gol idmanlardaki çalışmanın sahaya, skora yansıması, 3. gol Bakasetas’ın Trabzonsporluları alıştırdığı son vuruş desek… Ve Avcı, geniş alanda oynamayı seven Trezeguet’yi sürdü sahaya. Mısırlı oyuncu da geceyi boş geçmedi, iki attı biri sayıldı, diğeri ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Özetle Trabzonspor ilk yarı durarak oynadı, ikinci yarı daha istekli, daha iyi oynayarak gol olup yağdı…" (Milliyet)

"FARKI YILDIZLAR GETİRDİ"

Cemal Ersen: "Sonuca bakıp Trabzonspor’un ışıltılı bir galibiyet elde ettiğini düşünenler olabilir. Aynı fikirde değilim. Böyle bir rakip karşısında skor tatmin edici görünse de, futbol istenilen düzeyde değildi. Üstelik ikinci yarıda verdiği üç net gol pozisyonu da düşündürücüydü. Şampiyonluk iddiasındaki bir takımın futbol karakteri, oturmuş kadrosu ve rakip kim olursa olsun kabul ettireceği bir oyun anlayışı olmalı. Bunların tamamını henüz bir araya getiremedi Trabzonspor..." (Milliyet)

Marc Bartra

"TEK KALE"

Erman Toroğlu: "İstanbul öyle bir sahaya çıktı ki; ilk 45 dakika hiç hücum etmeden mücadele ettiler! Nerede ettiler bu mücadeleyi, kendi ceza alanları ile santra yuvarlığının kendi tarafında olan alanı arasında... 11 İstanbulsporlu vardı bu alanda... 10 kişi de Trabzonsporlu, etti 21 kişi. Tamamen kör dövüşü. Arada bir gol. O da karambol... Düşünün hava soğuk olsa Allah muhafaza Trabzonspor kalecisi kesin zatürre olurdu. İkinci yarı Trabzonspor, ceza alanı içinde etkili olabilecek oyuncuları aldı. Zaten arka arkaya da goller geldi." (Fotomaç)