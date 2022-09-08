Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile 3 yıl daha!
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile olan sözleşmesini uzattı.
Abdullah Avcı ile Trabzonspor, 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Yaklaşık 1,5 ay önce gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve gelinen noktada yeni imzalar atıldı.
Abdullah Avcı'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı ancak sözleşmesine bir zam yapıldı.
Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan bu yıl 8.5 milyon TL ücret alacaktı. Bu ücretin de artacağı öğrenildi.
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