Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile 3 yıl daha!

08 Eylül 2022 Perşembe, 19:14

Abdullah Avcı ile Trabzonspor, 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 1,5 ay önce gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve gelinen noktada yeni imzalar atıldı.

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı ancak sözleşmesine bir zam yapıldı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan bu yıl 8.5 milyon TL ücret alacaktı. Bu ücretin de artacağı öğrenildi.