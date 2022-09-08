Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile 3 yıl daha!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile olan sözleşmesini uzattı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 19:14
Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile 3 yıl daha!
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Abdullah Avcı ile Trabzonspor, 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 1,5 ay önce gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve gelinen noktada yeni imzalar atıldı.

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı ancak sözleşmesine bir zam yapıldı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan bu yıl 8.5 milyon TL ücret alacaktı. Bu ücretin de artacağı öğrenildi.


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