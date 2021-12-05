Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

05 Aralık 2021 Pazar, 18:01

Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin 1354'ü toplam 20 sandıkta oy kullandı.

Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.