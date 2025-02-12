Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında yok

Yayınlanma: 12.02.2025 - 19:21

Güncelleme: 12.02.2025 - 19:21

Trabzonspor, tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un bu hafta sonu oynayacağı Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.