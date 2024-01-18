Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:33

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:33

Trabzonspor, Danimarkalı futbolcusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Trabzonspor'a 2022 yaz transfer döneminde imza atan Danimarkalı oyuncu, bordo-mavili formayla 62 maçta görev aldı, 3 gol attı.