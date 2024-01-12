Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Tonio Teklic...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un Hırvat orta sahası Tonio Teklic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 18:30
Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Tonio Teklic...
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Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in ardından yeni bir ayrılık daha gerçekleşti.

Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte; Hırvat orta saha Tonio Teklic'i Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük A.Ş.'ye kiralanmıştır."

24 yaşındaki orta saha, sezon başında NK Varanzdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.


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