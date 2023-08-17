Trabzonspor'da çifte imza

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile İtalyan asıllı Türk oyuncu Rayyan Baniya'yı renklerine bağladı.

Hayri Güner
Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:31
Trabzonspor'da çifte imza
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Trabzonspor, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Fountas ve Karagümrük’ün stoperi Rayyan Baniya’yı kadrosuna kattı.

Taxiarchis Fountas (ortada)

Fountas 3 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Baniya da takıma katıldı.

Rayyan Baniya

SIOPIS'E VEDA ETTİ

Öte yandan Karadeniz ekibi, Siopis’in sözleşmesini feshetti. Yunan futbolcu, Trabzonspor’a 242 bin Euro tazminat verecek.


Taxiarchis Fountas Rayyan Baniya trabzonspor transfer

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