Sevilla'dan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a ilgi mektubu
Süper Lig ekibi Trabzonspor’un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır’a, Fransız kulüp Nantes’in ardından İspanyol takım Sevilla da talip oldu. Başarılı eldiveni transfer etmek isteyen İtalyan ekibi bordo-mavili kulüple resmi temasa geçti.
Trabzonspor’un kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Uğurcan Çakır, Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.
Önceki günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de İspanya La Liga ekibi Sevilla resmi temasa geçti. Trabzonspor’a başarılı eldiven için ilgi kağıdı gönderilirken, Uğurcan’ın transferi için bordo mavili kulübe istenen şartlar soruldu.
İspanyol ekibi, Trabzonspor’dan alacağı yanıta göre Uğurcan’ın transferi için girişimlere başlayacak.
NANTES'IN TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ
Önceki günlerde Nantes’in de resmi olarak temasa geçtiği Trabzonspor’a, Uğurcan’ın transferi için 5 milyon Euro teklif edilmişti.
Rakamı düşük bulan bordo-mavili yönetim bu teklifi geri çevirmişti.
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