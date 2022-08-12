Trabzonspor'da Edin Visca hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu Edin Visca, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlandı. Boşnak yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada talihsiz bir an yaşandı.
Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters bir şekilde düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi.
İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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