Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Oyuncuya toplam 2 milyon 350 bin TL fesih tutarı ödenecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini, oyuncuya alacağı olan 2 milyon 350 bin TL'yi ise 10 taksitle ödeneceğini KAP'a bildirdi.
İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."
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