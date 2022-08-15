Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:55

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini, oyuncuya alacağı olan 2 milyon 350 bin TL'yi ise 10 taksitle ödeneceğini KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."