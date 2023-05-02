Trabzonspor'da Marek Hamsik sözleşme sorusuna yanıt verdi

Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:02

Güncelleme: 02.05.2023 - 13:03

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezon başından itibaren belli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Hamsik şunları kaydetti:

"Yaşanan sorunlarla alakalı, öncelikle Şampiyonlar Ligi hedefinden bahsedebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. En büyük isteklerinden biriydi. Ekonomik katkısı olacaktı. Süper Kupa'yı kazanarak sezona başladık. İlk haftalar iyi durumdaydık. Sonra yoğun maç periyodu, 3 günde bir maç oldu. Antrenmanlara fazla vaktiniz kalmıyor. Maçlar oynayıp, istediğiniz sonuçları elde edemediğinizde, daha zor döneme giriliyor. Hoca değişimleri, taktiksel değişim oldu. Üç kez hoca değişti. Hiçbir takım için bu durum kolay değil. Şu anda takım stabil hale geldi. Yeni bir başkanımız, uzun yıllar kontratı olan bir hocamız var. Son 2 haftadır futbola yönelik yeni bir bakış açısı var. Artık Trabzonspor'un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olmak istiyoruz."

"KONTRATIM DEVAM EDİYOR"

Hamsik, kendisini gelecekte hoca olarak gördüğünü ifade ederek, "Altyapı mı, A takımda mı olur? Teknik direktör mü, yardımcı mı olur? Ona yanıt vermek kolay değil. Öğrenmem gerekiyor, bir serüveni tamamlamak gerekiyor. Uzun süre sonra yanıtlanabilecek bir soru. Şu anda futbola odaklanmış durumdayım. Kontratım devam ediyor. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Önemli olan görüşme değil, Trabzonspor'un daha iyi yerde olabilmesi" ifadesini kullandı.

"ORADA OLAMAYACAĞIM"

Hamsik, Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyon olacak olmasının kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Geçmişte zor dönem yaşadı. Belki şampiyonluk sonrası şehirde aylar sürecek kutlamalar olur. Ben Trabzonspor'da da antrenman ve maçlar oynayacağım için orada bulunmam çok mümkün görünmüyor" diye konuştu.