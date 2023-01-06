Trabzonspor'da Maxi Gomez, cezalı duruma düştü
Trabzonspor'da Giresunspor maçının ikinci golünü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.
Trabzonspor'a Alanyaspor maçı öncesi kötü haber geldi.
Trabzonspor'da Giresunspor maçında ikinci golü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.
Bordo-mavili futbolcu, gördüğü sarı kart ile birlikte ligde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.
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