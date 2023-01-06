Trabzonspor'da Maxi Gomez, cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da Giresunspor maçının ikinci golünü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 07:47
Trabzonspor'da Maxi Gomez, cezalı duruma düştü
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Trabzonspor'a Alanyaspor maçı öncesi kötü haber geldi.

Trabzonspor'da Giresunspor maçında ikinci golü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, gördüğü sarı kart ile birlikte ligde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.


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