Trabzonspor idmanında Nenad Bjelica'dan şınav cezası

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bjelica, hücum organizasyonları sırasında istediklerini yapmayan oyunculara şınav cezası verdi.

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:13
Trabzonspor idmanında Nenad Bjelica'dan şınav cezası
Abone Ol google-news

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana sol dizinde ağrısı olan Dorukhan Toköz ile sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Denswil, katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda hücum organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.

ŞINAV CEZASI

Teknik direktör Bjelica, hücum organizasyonları çalışmasında istediklerini yerine getiremeyen oyunculara şınav cezası verdi.

Bjelica, cezanın ardından "Yaptığınız küçük hatalar, konsantrasyon bozukluğuna sebep oldu. Konsantre olun, odaklanın. Birbirinizle iyi iletişim kurun." dedi.

İDMAN SONUNDA GÜLDÜREN ANLAR

Antrenman sonunda teknik direktör Bjelica ve yardımcıları, futbolculara şaka yaptı.

Yorucu antrenman sonrasında teknik direktör Bjelica, oyunculara "herkes gözlerini kapayarak sırt üstü yatıp dinlensin" dedi. Oyuncular saha içerisinde yere yattıktan sonra teknik ekip sessizce sahadan uzaklaştı. Futbolcular bir süre öyle kaldıktan sonra ilk olarak durumu fark eden Visca, ayağa kalktı. Diğer oyuncular da Visca'ya ayak uydurarak idmanı tamamladı.

Daha sonra teknik ekip ve oyuncular, gülerek sahadan ayrıldı.


antrenman trabzonspor nenad bjelica

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan Marc Bartra kararı

Trabzonspor'dan Marc Bartra kararı
Trabzonspor Filip Benkovic'i resmen açıkladı

Trabzonspor Filip Benkovic'i resmen açıkladı
Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez açıklaması

Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez açıklaması

En Çok Okunan Haberler