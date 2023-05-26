Trabzonspor'da Nenad Bjelica, genç oyunculara fırsat verecek
Trabzonspor'un teknik patronu Nenad Bjelica, farklı takımlara kiralık gönderilen genç oyuncuların tamamını yeni sezon kampında görmek istiyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, genç futbolcuları için kararını verdi.
Sporx'in haberine göre, gelecek sezon için takımda değişiklikler yapmayı planlayan Trabzonspor, 6 genç oyuncusuna şans verecek.
Karadeniz ekibinin yetenekli genç oyuncuları: Batuhan Kör, Enis Destan, Kerem Şen , Hakan Yeşil , Emrahan Gedikli ve Murat Cem gibi isimler Nenad Bjelica'ya kendilerini kanıtlamaya çalışacak.
Hırvat hocanın hedefi takımın yaş ortalamasını düşürüp yetenekli genç oyuncularını takımda tutmak olduğu belirtildi.
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