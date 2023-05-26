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Trabzonspor'da Nenad Bjelica, genç oyunculara fırsat verecek

Trabzonspor'un teknik patronu Nenad Bjelica, farklı takımlara kiralık gönderilen genç oyuncuların tamamını yeni sezon kampında görmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:51
Trabzonspor'da Nenad Bjelica, genç oyunculara fırsat verecek
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, genç futbolcuları için kararını verdi.

Sporx'in haberine göre, gelecek sezon için takımda değişiklikler yapmayı planlayan Trabzonspor, 6 genç oyuncusuna şans verecek.

Karadeniz ekibinin yetenekli genç oyuncuları: Batuhan Kör, Enis Destan, Kerem Şen , Hakan Yeşil , Emrahan Gedikli ve Murat Cem gibi isimler Nenad Bjelica'ya kendilerini kanıtlamaya çalışacak.

Hırvat hocanın hedefi takımın yaş ortalamasını düşürüp yetenekli genç oyuncularını takımda tutmak olduğu belirtildi.


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