Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, 35'inci haftada oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Şampiyonluğa odaklanan bordo mavili ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen yeniden idmanlara başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.30’da antrenman yapan bordo-mavili takım, dinamik ısınma, koordinasyon, 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda, dün izinli olan Marek Hamsik, Andreas Cornelius ve Stefano Denswil de çalışma yaptı.
NWAKAEME VE HÜSEYİN DÖNDÜ
Sakatlıkları nedeniyle tedavi gören ve bir süredir idmanlara çıkmayan Anthony Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen bugünkü antrenmana katılarak takımdan ayrı düz koşu yaptı. Aşil tendonundaki yırtılma nedeniyle ameliyat olan Bruno Peres idmanda bulunmazken, sakatlığı süren Anders Trondsen de tesislerde tedavisini sürdürdü.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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