Trabzonspor'da Nwakaeme'ye yeni sözleşme!
Uzun süredir Nwakaeme'nin kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Daha önce kapıyı yüksekten açan Nijeryalı yıldız, bu kez ücretinde yapılacak iyileştirmeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor 'da bir yandan takıma yapılacak takviyeler için uğraşılırken, diğer taraftan iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Nwakaeme konusunda ciddi bir hamle yaptı.
Uzun süredir Nijeryalı yıldızın kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdüren Bordo- Mavililer, 2+1 yıllık teklif sunarken, Nwakaeme'nin 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de iyileştirmeye gidilecek. Daha önce kapıyı yüksekten açan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, son teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Nwakaeme'nin maaşının 2 milyon Euro seviyesinin üstüne çekilmesi beklenirken, sözleşmesinde bir takım başarı ve şampiyonluk bonusları da yer alacak. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısı başlamadan bu işe resmiyet kazandırmayı hedefliyor. Nwakaeme'nin uzlaşmaya yakın tavrı, süreci daha da hızlandırabilir.
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