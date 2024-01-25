Trabzonspor'da sakatlık: Sedyeyle çıktı!

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Rizespor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 20:44
Trabzonspor'da sakatlık: Sedyeyle çıktı!
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Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Rizespor karşısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hüseyin Türkmen, oyundan sedyeyle çıktı.

Trabzonspor'da sakatlanan Hüseyin yerine 23. dakikada Mehmet Can Aydın oyuna dahil oldu.


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