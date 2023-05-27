2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Trabzonspor'da sakatlık şoku: İdmanı yarıda bıraktı!

Süper Lig’in 36’ıncı haftasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor’da çalışmalar 3 oyuncu eksiğiyle sürdü. Bordo mavililerde Jean Philipe Gbamin, girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşayıp idmanı yarıda bıraktı.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2023 - 15:11
Trabzonspor'da sakatlık şoku: İdmanı yarıda bıraktı!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig’in 36’ıncı haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da, müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti.

3 OYUNCU EKSİK, ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KATILDI

Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan takımda, sol diz iç yan bağda esneme yaşadığı için tedavi gören Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Stefano Denswil ile kiralıktan dönen Abdülkadir Parmak izinli olduğu için idmana katılmadı.

GBAMIN İDMANI YARIDA BIRAKTI

Jean Philipp Gbamin, idmanda girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. Yaşadığı ağrı nedeniyle ayağı aksayan oyuncu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı. Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren oyuncu idmanı yarıda kesti. 

Bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına pazar günü yapılacak idmanla devam edecek.


Jean-Philippe Gbamin trabzonspor sakatlık

İlgili Haberler

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan transfer müjdesi

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan transfer müjdesi
Trabzonsporlu genç futbolcu Arif Boşluk'un gözü milli takımda!

Trabzonsporlu genç futbolcu Arif Boşluk'un gözü milli takımda!
Trabzonspor'dan KVKK'ye siber saldırı nedeniyle veri ihlali bildirimi

Trabzonspor'dan KVKK'ye siber saldırı nedeniyle veri ihlali bildirimi

En Çok Okunan Haberler