Trabzonspor'da sakatlık: Uğurcan Çakır

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağ kalçasında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:29
Trabzonspor'da sakatlık: Uğurcan Çakır
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Corendon Alanyaspor ile oynadığı, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor, tecrübeli kalecinin sağ kalçasında kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

Milli kalecinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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