Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas transferinde sona doğru

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un ABD'li kulüp DC United ile sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ı renklerine bağlamak için anlaşma sağladığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:19
Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas transferinde sona doğru
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Trabzonspor, kanat oyuncusu Taxiarchis Fountas’ı kadrosuna kattığı kaydedildi. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki oyuncu salı akşamı İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Taxiarchis Fountas

YUNAN YILDIZ İLE ANLAŞMA TAMAM

Bordo-mavililerin, Manolis Siopis’le sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Yönetimin sunduğu yeni sözleşmenin mali şartlarını düşük bulduğu için ayrılma kararı alan Yunan oyuncunun kulübe bir ödeme yapacağı belirtildi.

Batista Mendy (ortada)

ORTA SAHAYA FRANSIZ TAKVİYE

Öte yandan Trabzonspor'un, Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için kulübü Angers’e 3 milyon Euro bonservis teklif ettiği kaydedildi.


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