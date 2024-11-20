Trabzonspor'da tek aday Ertuğrul Doğan!
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul öncesi mevcut Başkan Ertuğrul Doğan 7 kişilik listeyi Divan'a sundu. Ertuğrul Doğan dışında adaylık başvurusunda bulunan olmadı.
Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde tekrar aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.
Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bazı yöneticilerle Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'ne gelerek Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e, 1'i yeni olmak üzere 8 yönetici adayının adının bulunduğu listeyi teslim etti.
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul perşembe ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.
Trabzonspor'da olağan seçimli genel kurul öncesi başvurular sona erdi. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan dışında adaylık başvurusunda bulunan olmadı.
Etiketler: #trabzonspor #Ertuğrul Doğan #Seçim
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